SGP: 'poster Film by the Sea is respectloos en weerzinwekkend'

''Waarom is het nodig dat er een naakte vrouw op de poster staat afgebeeld?'' Dat vraagt SGP-raadslid Lilian Janse aan de gemeente Vlissingen in een schriftelijke vraag over het affiche van filmfestival Film by the Sea. Janse vindt de naakte vrouw ongepast, zeker in deze tijd van #MeToo. En de partij lijkt er niet alleen in te staan. ''Zelfs tot op mijn vakantieadres kreeg ik berichten van mensen die vroegen of ik er iets aan kon doen'', zegt Janse. Of ze de poster verbannen krijgt, is nog maar de vraag maar ze gaat de poster wel aan de kaak stellen in de gemeenteraad.

De poster voor de 20e editie van Film by the Sea, gemaakt door Aat Veldhoen. (foto: Film by the Sea) SGP-raadslid Lilian Janse over de poster van Film by the Sea 'Respectloos en weerzinwekkend' Film by the Sea presenteerde de poster twee weken geleden. Op de poster staat een recent schilderij van kunstenaar Aat Veldhoen met daarop een schilder en zijn naakte muze. "De SGP is van mening dat de afbeelding van een naakte vrouw als seksueel lustobject in de poster van Film by the Sea respectloos en weerzinwekkend overkomt", vindt raadslid Janse. Vlissingen geeft het filmfestival subsidie. De SGP vraagt het college of de gemeente Vlissingen met dat geld ook invloed heeft gehad op de inhoud van de poster. ''Die posters komen door heel het land te hangen. Met vrouwelijk naakt erop geeft dat toch een bepaald beeld'', zegt Lilian Janse. In de schriftelijke vragen stelt de SGP dat 'hierdoor het beeld kan ontstaan dat de gemeente Vlissingen het niet zo nauw neemt met het respect richting vrouwen'. Reactie Het college moet nog reageren op de vragen van de SGP. De organisatie en de maker van de poster, kunstenaar Aat Veldhoen, snappen de ophef niet. Lees ook: Schilder en zijn naakte muze vormen poster Film by the Sea