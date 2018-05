Politiehond Barry pakt koperdief bij Bruinisse

Het terrein waar de koperdiefstal gepleegd werd. (foto: Politiehonden ZWB (via Twitter))

De politie kreeg rond 19.45 uur een tip over een man die zich verdacht zou gedragen bij een windmolenpark in aanbouw bij het Grevelingenmeer. Toen de agenten poolshoogte namen, ontdekten ze dat de man koperen kabels aan het strippen was. Toen de man de agenten zag, sloeg hij op de vlucht. Hij sprong over hekken en vluchtte de bossen in.

Politiehond 'wint' van helikopter

Omdat Bruinisse ongeveer op de grens van de politie-eenheden Zeeland-West-Brabant en Rotterdam ligt, kwamen agenten van die eenheid ook meezoeken naar de verdachte. Ook een politiehelikopter zocht mee vanuit de lucht.

Uiteindelijk was politiehond Barry degene die de man op het spoor kwam. De hond trof de verdachte namelijk aan in een dicht stuk bos bij het Grevelingenmeer. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden en wordt vandaag verhoord.