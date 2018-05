Benhammou gaat met 't Knooppunt op voor landstitel

Hicham Benhammou geeft zijn spelers van 'T Knooppunt tactische aanwijzingen (foto: Omroep Zeeland)

Omdat Benhammou met 't Knoopunt de eerste wedstrijd won (2-5), maar het tweede duel verloor (3-4) was er maandagavond een derde beslissingsduel nodig om te bepalen wie er naar de finale ging. In eigen huis kwam 't Knooppunt op een 0-2 achterstand, maar het team van Benhammou draaide die score om naar 3-2. Een late Volendamse treffer trok de stand nog gelijk, maar Tevfik Ceyar zorgde ervoor dat er geen verlening nodig was: 4-3.

In de finale, die ook bestaat uit minimaal twee wedstrijden, staat 't Knooppunt tegenover Hovocubo. Benhammou verdedigt in die eindstrijd de titel die 't Knooppunt vorig jaar pakte. Benhammou is bezig aan zijn eerste seizoen bij de club uit Amsterdam, waar hij in september de Supercup won.