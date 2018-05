'Sommige scholen zeggen dat ze vol zitten als een Syrisch kind zich aanmeldt'

Pim van Kampen is één van de vele mensen die geïnterviewd is door het onderzoeksteam van Cities of Refuge in Middelburg. Zij onderzochten hoe we in Zeeland met vluchtelingen omgaan.

Te veel buitenlandse kinderen

Volgens Pim van Kampen komen sommige scholen in een spagaat terecht als ouders van Nederlandse leerlingen hun kinderen van school halen omdat ze vinden dat er te veel buitenlandse kinderen zijn. "Je hart zegt, het onderwijs is voor elk kind. Maar als in de praktijk ouders weglopen omdat er in hun ogen te veel Syrische kinderen zijn, dan gebeurt het dat scholen zeggen: we hebben geen plek meer."

Sommige Zeeuwse basisscholen worstelen met ouders die niet teveel vluchtelingen op de school van hun kind willen (foto: Omroep Zeeland)

Onderzoekscentrum Cities of Refuge in Middelburg presenteert vandaag de uitkomsten van een onderzoek naar de rechten van Zeeuwse vluchtelingen. Uit het onderzoek blijkt dat het op papier allemaal goed geregeld is, maar dat de praktijk weerbarstig is. Dat geldt niet alleen voor het onderwijs, maar ook op gebied van werk en huisvesting.