Het is zover: zwembad Tholen gaat open

Het zwembad tijdens de renovatie. (foto: ID4U)

De zwembaden zijn voor 1,15 miljoen euro vernieuwd. Zo is er een nieuwe zwembadinstallatie - pomp en filter - aangebracht, er is geïnvesteerd in zonnecellen, de gebouwen zijn aangepast, de toiletten en de verkleedhokjes kregen een opknapbeurt en de winkel is samengevoegd met het gebouw van de kassa.

Het zwembad tijdens de renovatie in een eerder stadium. (foto: ID4U)

De feestelijke opening stond op Koningsdag op de planning, maar door het koude weer in maart was er vertraging ontstaan bij het waterdicht maken van het zwembad en het herstellen van het terrein. Om te compenseren blijft het zwembad in september langer open. Het zwembad wordt donderdagmiddag door de burgemeester van Tholen, Ger van de Velde, samen met SGP'er Paula Schot en twee kinderen geopend.

Lees ook: