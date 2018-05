Windpark Krammer haalt 13 miljoen meer dan verwacht binnen

Zo komt het windpark eruit te zien (foto: Windpark Krammer)

Dat de obligaties van het windpark populair waren, bleek al op de eerste dag. Op de openingsdag van de inschrijving, werd de benodigde tien miljoen al gehaald. "Er is nu nog niet fysiek geld gestort", legt directeur Tijmen Keesmaat uit. "Mensen hebben aangegeven hoeveel ze zouden willen participeren. Nu de inschrijving is afgerond, gaan we de obligaties toewijzen. Dan pas wordt het geld overgemaakt."

Voorrang voor omwonenden

Bij die toewijzing van de inleg voor obligaties krijgen leden van Zeeuwwind en Deltawind en inwoners van Tholen, Goerree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland voorrang. Keesmaat: "Vanuit die voorrangsgroepen hebben we het totale streefbedrag van tien miljoen euro gehaald." Andere investeerders vallen dus buiten de boot, tien miljoen euro is het maximale bedrag.

Directeur Windpark Krammer: "Op de eerste dag werd het streefbedrag van tien miljoen al gehaald, dat overtrof onze verwachtingen."

Inschrijvers ontvangen waarschijnlijk vrijdag bericht of er obligaties aan hen zijn toegewezen en hoeveel. Geïnteresseerden konden meedoen vanaf vijfhonderd euro tot maximaal honderdduizend euro per persoon. Windpark Krammer belooft een rente van 6 tot 8 procent op het geleende geld, uitgesmeerd over een periode van tien jaar. Het windpark gebruikt het geld om te investeren.

