Dorpshuis Waterlandkerkje krijgt 40.000 euro

Het dorpshuis aan de P.C. Boutensdstraat midden in het dorp is hard aan een opknapbeurt toe. Vrijwilligers zijn daarom al langer aan het zoeken naar mogelijkheden om het gebouwtje een face-lift te geven.

De plannen voor onder meer een vernieuwde hoofdingang, een grotere nevenzaal en een vernieuwde toiletgroep kunnen nu worden uitgevoerd. De gemeente Sluis heeft toegezegd om ook over de brug te komen als ook andere financiële steun wordt binnengehaald.

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. We zijn er voor iedereen die bij wil dragen aan de sociale verbinding in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. (Bron: Oranje Fonds)