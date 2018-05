Deel dit artikel:











Drugspand in Vlissingen voor drie maanden dicht Drugspand in Vlissingen voor drie maanden dicht (foto: Omroep Zeeland)

Een woning aan de Paul Krugerstraat in Vlissingen is vandaag voor drie maanden gesloten. Dat is gebeurd in opdracht van de burgemeester omdat er sprake was van drugsoverlast.

De sluiting heeft alles te maken met het strengere handhavingsbeleid dat de Zeeuwse burgemeesters hebben afgesproken als het om drugs gaat. Bij het aantreffen van een grote hoeveelheid drugs moet een pand meteen dicht.