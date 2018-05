Streekvervoer zaterdag weer plat door staking

Busstaking in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Vakbond FNV zegt dat bewust is gekozen voor een staking in het weekend. Zo wordt voorkomen dat examenkandidaten hinder hebben van de staking. "Dit is een belangrijke week voor al die middelbare scholieren die dit jaar examen doen." zegt FNV-bestuurder Paula Verhoef. "Dat is al spannend genoeg! Ze moet er van op aan kunnen dat ze op tijd op school zijn zonder problemen."

Het overleg over de cao Streekvervoer waar in heel Nederland 12.000 werknemers vallen zit muurvast. Twee weken geleden werd ook al gestaakt.

