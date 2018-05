'Burgerplicht gaat boven sensatiezucht'

De burgerplicht om mensen te helpen is volgens van Eijk niet de enige kwestie die speelt. "Het Franse gezin komt zonder toestemming herkenbaar in beeld, dus er speelt ook een nadrukkelijk privacy issue." Daar komt bij dat het safaripark geen openbaar terrein is waardoor filmen zonder goedkeuring niet is toegestaan.

Waarschuwen

De Zeeuwse filmers verklaarden dat zij in die situatie moeilijk konden helpen en in shock waren. "In het eerste deel van het filmpje waren de luipaarden nog niet agressief en hadden ze de Fransen makkelijk kunnen waarschuwen," zegt van Eijk.

Hoogleraar Nico van Eijk: "Het is een normale burgerplicht dat je voorkomt dat mensen in doodsgevaar komen."

Sensatiezucht

Volgens hem was het puur sensatiezucht: "Het eerste wat kennelijk bij sommige mensen naar bovenkomt is sensatie en filmpjes maken. Ik denk dat we die primaire gedachten in zo'n situatie naar achteren moeten schuiven en meer moeten nadenken over wat er werkelijk gebeurd", aldus van Eijk.

