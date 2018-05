Begroting Middelburg definitief afgekeurd

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat van Financiƫn (foto: OZ)

De gemeente Middelburg kreeg begin dit jaar al te horen van de provincie dat er geen goedkeuring kwam voor de begroting voor 2018. Reden is, dat de begroting niet sluitend is; er zou een gat zijn van ruim één miljoen euro tussen inkomsten en uitgaven.

Voor het eerst

Volgens gedeputeerde De Bat is het voor het eerst dat een begroting van een Zeeuwse gemeente definitief wordt afgekeurd. De gemeente Middelburg kreeg tot 14 mei de tijd dat gat te dichten. Maar daar is het college, toen nog bestaande uit PvdA, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie niet in geslaagd. Het nieuwe college van de Lokale Partij Middelburg, VVD, CDA en SGP moet nog worden geinstalleerdmoet nu vóór de zomervakantie een hele nieuwe begroting maken voor dit lopende boekjaar 2018.

Problemen

De gemeente Middelburg is in de financiële problemen gekomen, omdat in het verleden dure stukken (bedrijfs)grond zijn aangekocht. Die zijn na de bankencrisis fors minder waard, wat een behoorlijk tekort oplevert. Daarnaast kampt Middelburg, net als andere gemeenten in Zeeland, met het wegvallen van het Delta-dividend. Dat was in het verleden goed voor miljoenen euro's per jaar voor de gemeente Middelburg.

Stadskantoor Middelburg (archief) (foto: OZ)

