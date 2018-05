Deel dit artikel:











Wethouder Melse (Veere) legt functie neer

Wethouder Jaap Melse van Veere legt zijn functie neer. Aanleiding is de uitkomst van een onderzoek naar de integriteit van Melse. De wethouder van SGP/ChristenUnie werd beschuldigd van belangenverstrengeling. Melse heeft appartementen gekocht in het nieuwe Duinhotel Tien Torens in Zoutelande dat in maart werd geopend.

Jaap Melse (foto: Omroep Zeeland) Er is onderzoek gedaan naar het handelen van Melse bij de aanschaf van een appartement in het hotel, de verbouwing van een schuur op het erf van Melse en zijn aandeelhouderschap bij Melse Maljaars BV. Uit het onderzoek komt naar voren dat Melse niet heeft gehandeld zoals een goed wethouder betaamt. Daarop heeft Melse besloten zijn functie neer te leggen. Burgemeester Rob van der Zwaag van Veere zegt in zijn eerste reactie dat hij vindt dat Jaap Melse door af te treden "de juiste beslissing" heeft genomen en dat hij dat respecteert. Burgemeester Van der Zwaag over het aftreden van wethouder Jaap Melse Het onderzoek is uitgevoerd door Necker van Naem. Het bureau concludeert dat de integriteit strakker toegepast had moeten worden binnen de gemeente Veere. Zo hadden zakelijke belangen structureel vastgelegd moeten worden. Volgens het onderzoeksbureau had Melse niet de intentie om zichzelf te bevoordelen, maar deed hij onvoldoende om de schijn tegen te gaan. Lees ook: Wethouder over belangenonderzoek: Ik wil ook duidelijkheid