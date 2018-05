Wereldberoemd, maar in Zeeland kent bijna niemand hem

Heavy metal ligt niet voor de hand

De combinatie klassieke gitaar en heavy metal ligt niet voor de hand. In eerste instantie speelde Thomas dan ook voornamelijk klassieke muziek. Maar toen hij een jaar of vijftien was luisterde hij veel naar punkbandjes. "Dat was ook de periode waarin ik begon te experimenteren met verschillende stijlen." Voorbeelden voor Thomas zijn onder meer John Williams, Paco de Lucia, Al Di Meola en natuurlijk metalbands als Iron Maiden en Dream Theater.

Thomas Zwijsen met z'n klassieke gitaar (foto: Thomes Zwijsen)

Thomas begon in 2008 nummers van Iron Maiden te spelen. Niet op een elektrische gitaar, maar gewoon op zijn klassieke gitaar. Hij deelde zijn filmpjes op YouTube. En tot zijn grote verrassing werden deze filmpjes zo'n 17 miljoen keer bekeken. "Wat ik deed was alle partijen van dat nummer, zang, twee gitaren en bas, arrangeren voor één gitaar. En dat was iets dat toen nog niemand had gedaan."

Iron Maiden

Op den duur vroegen mensen of en waar ze een cd konden kopen. "Toen dacht ik, waarom niet? Als er mensen zijn die mijn muziek waarderen is er misschien een markt voor." Hij was inmiddels groot fan van Iron Maiden geworden en dan met name de periode met zanger Blaze Bayley. Daarom heeft hij hem gevraagd om een nummer in te zingen op zijn cd. "Het klikte erg goed tussen ons en vrij snel daarna vroeg hij of ik in zijn band wilde komen spelen en met hem mee wilde op tournee door Italië. Sindsdien staan we regelmatig samen op het podium."

Blaze Bayley en Thomas Zwijsen (foto: Thomas Zwijsen)

Waarom hij in Nederland nog niet is doorgebroken bij het grote publiek is volgens Zwijsen wel te verklaren. "Nederland is enigszins conservatief en behoudend op het gebied van muziek. En heavy metal is ook geen muziekstijl die door het grote publiek wordt gewaardeerd."

Rock status

In de rest van de wereld heeft hij veel meer fans. Vooral in Zuid-Amerika heeft hij een rock-status. Als hij bijvoorbeeld in Brazilië is, wordt hij regelmatig op straat herkend. Mensen willen dan met hem op de foto en vragen om zijn handtekening. "Er zijn zelfs vrouwen die een tatoeage hebben van mijn handtekening. Dat is bizar, toch?"

Eigen werk

Hij heeft ook al twee cd's gemaakt met eigen composities, maar die hebben tot nu toe nog geen succes opgeleverd. Dat is volgens Zwijsen ook niet verwonderlijk. "Het is ontzettend moeilijk om met eigen werk door te breken in dit genre. Klassieke muziek is namelijk niet hip en is maar voor een selecte doelgroep interessant."

Leef voor en van m'n muziek

Eén van zijn doelen heeft hij al bereikt, namelijk een carrière in de muziek. Want door de vele optredens, de verkoop van zijn cd's en zijn gitaarschool kan hij inmiddels van zijn muziek leven. "Wat wil je nou nog meer. Ik reis de hele wereld over, ontmoet heel veel interessante mensen en verdien mijn geld met iets dat ik het allerliefste doe, gitaar spelen." Daarnaast hoopt hij ook iets te kunnen betekenen in de klassieke muziek en iets aan het genre toe te voegen. "Ik hoop dat wanneer mensen het over klassieke gitaren hebben, ik ook genoemd word."

Porgy en Bess

De komende maanden is hij aan het toeren in China, maar daarna is hij ook in Zeeland te bewonderen. Op vrijdag 31 augustus treedt hij samen met violiste Anne Bakker op in Porgy en Bess in Terneuzen.