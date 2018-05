Ouderen leggen een biljartje in De Vlaschaard in Koewacht

Het initiatief voor het toernooi komt van De Bruijn, die op elf locaties in de provincie groepslessen verzorgt voor oudere biljarters. "Er wordt in koppels van twee gespeeld. Bedoeling is dat de spelers om de beurt een stoot maken in de speelsoort bandstoten. En het niveau is best hoog," zegt De Bruijn.

63 mannen en een vrouw

Er doen 63 mannen en een vrouw mee aan het toernooi. Wil de Baar vindt het niet erg alleen met mannen een toernooi te moeten spelen. "Ze helpen me allemaal, en geven me ook nog eens tips," zegt ze lachend.