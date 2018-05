Metamorfose havengebied Breskens een stapje dichterbij

Ondertekening in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Voor alle partners in het project is de ondertekening van de contracten een belangrijke mijlpaal. Het havengebied van Breskens moet een magneet worden voor toeristen. Behalve het zeezeilcentrum, viscentrum, de uitbreiding van de jachthaven staat in de plannen ook de realisatie van 460 (recreatie)appartementen met horeca en parkeerterreinen.

Procedure loopt nog

Met de ondertekening van de overeenkomsten komt het project een stap dichterbij de uitvoeringsfase. Parallel aan de ondertekening van de overeenkomsten loopt een procedure voor het ontwerpbestemmingsplan. Het definitieve bestemmingsplan moet in juli worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Een trotse wethouder Werkman van de gemeente Sluis.

