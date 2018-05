Heemkundige kring wil uitleg bij straatnamen

Het straatnaambord van de dijk vernoemd naar oud-wielrenner Jo de Roo (foto: OZ)

De Kaart zegt dat het veel voorkomt dat mensen geen idee hebben wat de betekenis of herkomst is van een straatnaam. Personen naar wie straten zijn vernoemd raken soms in de loop der jaren in de vergetelheid. In zijn eigen omgeving heeft De Kaart gemerkt dat dat zelfs Eisenhower is overkomen. Maar zelf weet hij van sommige straatnamen ook niet waar ze vandaan komen. "Kakeldans in Yerseke. Het zal wel iets historisch zijn of zo."

De heemkundige kring De Bevelanden wil uitleg bij straatnamen

De heemkundige kring dringt bij de Bevelandse gemeenten erop aan om een beetje uitleg te verschaffen over de achtergrond van de straatnaam. Het voorstel is om dit te doen als nieuwe borden worden geplaatst of bestaande borden worden vervangen.