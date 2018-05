Deel dit artikel:











Goes aan de slag met 21-punten-plan

CDA, VVD en SGP/ChristenUnie zijn het eens over het beleid in de gemeente Goes voor de komende vier jaar. Ze hebben een 21-punten-plan voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders gepresenteerd.

Stadskantoor Goes (foto: OZ) Derk Alssema (CDA), Loes Meeuwisse (VVD) en André van der Reest (SGP/ChristenUnie) die afgelopen jaren al op het pluche zaten, gaan komende periode weer als wethouder aan de slag met het collegeprogramma. Het gemeente-archief moet efficiënter, er moet meer geld worden uitgetrokken voor de gemeenschappelijke regeling de Bevelanden, het Omnium houdt zijn subsidie, de lasten voor ondernemers worden bevroren en er wordt geïnvesteerd in de zorginfrastructuur. Maar er komen ook mini-bosjes, de wijkcentra moeten duurzamer en de eenzaamheid onder ouderen wordt aangepakt. En de veersteiger in Wolphaartsdijk wordt gerenoveerd.