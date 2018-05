Zeeuws-Vlamingen genieten van hun 'eigen' speelfilm

De film is gemaakt met een budget van een paar duizend euro door de Zeeuws-Vlaamse filmmakers Florian Simons en Perry Mulder. De speelfilm speelt zich helemaal af in Zeeuws-Vlaanderen. De film werd uit eigen zak gefinancierd en de cast bestaat voor het grootste deel uit Zeeuws-Vlaamse acteurs.

De dood ingejaagd

De film gaat over de gebroeders Sloper, die een eigen autosloperij hebben in Terneuzen. Ze komen in de problemen als ze per ongeluk twee mannen uit de onderwereld de dood in jagen met hun vorkheftruck. Een klopjacht op de Slopers volgt, zowel door de politie als door de gehele onderwereld van Zeeuws-Vlaanderen. De Slopers wringen zich in alle bochten om hier heelhuids uit te komen.

[Tweet:https://www.youtube.com/watch?v=FW8cYksSiNM]

Tien jaar mee bezig geweest

Patrick Reijns is een van de acteurs. "We hebben het er wel tien jaar over gehad dat ik mee zou spelen in deze film", zegt hij. "Veel mensen dachten dat het er nooit van zou komen. Maar de film is er nu, en we zijn er hartstikke trots op. Het was echt een feestje om de film te maken. En het was ook prachtig om mezelf voor het eerst in mijn leven op zo'n groot scherm te zien."