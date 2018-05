Zeeland wordt wakker: première, mosselen en Four Freedoms Awards

Première film Sloper is de Naam (foto: Omroep Zeeland)

Speelfilm Zeeuw-Vlamingen

In CineCity in Terneuzen is dinsdagavond de Zeeuws-Vlaamse komediefilm 'Sloper is de naam' in première gegaan. Ruim vierhonderd mensen kwamen op de low budget-film af.

oogst hangcultuurmossel (foto: OZ)

Zeeuwse mosselen

Vanaf 23 mei zijn ze weer te koop: Zeeuwse mosselen. Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct meldt dat vanaf die datum de hangcultuurmosselen groot genoeg zijn om te eten.

Impressie van de toekomstige haven (foto: Arcas Architecten)

Metamorfose Breskens

Uitvoering van de ambitieuze plannen voor het havengebied in Breskens is een stapje dichterbij gekomen. Gisteren zijn de contracten getekend voor grondaankopen en de bouw van onder meer appartementen, horeca en een zeezeilcentrum.

Stadskantoor Goes (foto: OZ)

21-punten-plan

CDA, VVD en SGP/ChristenUnie zijn het eens over het beleid in de gemeente Goes voor de komende vier jaar. Ze hebben een 21-punten-plan voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders gepresenteerd.

(foto: Omroep Zeeland)

Four Freedoms Awards

Middelburg staat vandaag in het teken van de uitreiking van de Four Freedoms Awards. In de Nieuwe Kerk in Middelburg wordt in aanwezigheid van koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix de medailles plechtig uitgereikt. De laureaten hebben zich allemaal onderscheiden op het gebied van een van de vier vrijheden die Franklin D. Roosevelt noemt: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van vrees en de vrijwaring van gebrek.

Zomerse dag in Zeeland (foto: OZ)

Weer

De zon zal vandaag met enige regelmaat schijnen. Er trekken echter ook wolkenvelden over. Het blijft droog en er steekt een matige tot krachtige noordenwind op, kracht 4 tot 6. Het wordt 15 graden aan zee tot 20 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen.