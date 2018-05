Boetes voor bellen en door rood rijden bij verkeerscontrole

Politieagent (archieffoto) (foto: ANP)

Agenten surveilleerden in een onopvallende auto op diverse plekken in Zeeuws-Vlaanderen. Vijf bestuurders werden bekeurd voor het niet dragen van een autogordel, twee voor het niet handsfree bellen en vier voor het negeren van een inhaalverbod op de Hoekseweg in Hoek. Tevens werd iemand op de bon geslingerd die door rood reed en een persoon overschreed de maximum snelheid met 39 kilometer per uur.

Maandag werd in Zeeuws-Vlaanderen ook al een verkeerscontrole uitgevoerd. In de Kanaalzone tussen Terneuzen en Sas van Gent werden dertien bestuurders bekeurd. Toen werden boetes uitgeschreven voor te donker getinte ruiten, snelheidsovertredingen en mankementen aan voertuigen.