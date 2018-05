Deel dit artikel:











Live: Koninklijke familie is in Middelburg Live: Koninklijke familie is in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

In de Nieuwe kerk in Middelburg worden op dit moment de Four Freedoms Awards uitgereikt in het bijzijn van koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix. Vele Zeeuwen waren in Middelburg om een glimp van de koninklijke familie te zien. Meer dan een glimp was het ook niet, want ze zochten snel hun plekje in de Nieuwe Kerk.

Verslaggever Anke Tanihatu is aanwezig bij de uitreiking en twittert mee: Ieder jaar worden de Roosevelt Four Freedoms Awards uitgereikt aan personen of organisaties die zich sterk maken voor de Vier Vrijheden van voormalig president Franklin D. Roosevelt. De awards worden beurtelings in New York en Middelburg uitgereikt omdat De Roosevelt Foundation in Middelburg zetelt en het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute in New York. Dit jaar is Middelburg aan de beurt en zullen 600 genodigden aanwezig zijn. De plechtigheid begint om 11.00 uur en zal tot 12.15 duren.