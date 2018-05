Cruiseorganisatie: Sla Zeeland maar over

Het eerste cruiseschip (de Prinsendam) zou op 31 mei de haven aandoen. Maar de kans is groot dat dat schip gevraagd wordt een andere haven te zoeken.

Cruiseschip de Prinsendam lag een aantal jaar geleden in de Buitenhaven van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Per jaar doen een handjevol zeecruises de haven van Vlissingen aan. Maar voor Zeeland Cruise Port is het elke keer weer puzzelen waar die schepen kunnen aanmeren. "Dit seizoen komen er drie en die kunnen we een plek aanbieden in Vlissingen-Oost, aan de kade van scheepsbouwer Damen.

Maar dat is een plek die in gebruik is door het bedrijf zelf. Die kade moet dan speciaal worden vrijgemaakt voor de cruiseschepen. De kosten daarvoor zijn 10.000 euro en die moeten we zelf betalen. Dat kunnen wij elke keer alleen niet opbrengen", zegt directeur Marijn van Nispen.

In het verleden heeft de gemeente Vlissingen toegezegd om een vaste plek aan de Buitenhaven (naast de Westerschelde Ferry) te creëren. De schepen zouden dan kunnen aanleggen bij het bedrijf Finsa. Dat bedrijf zou dan een eigen weg en een poort krijgen, zodat er tijdens het aanmeren veilig doorgewerkt kan worden. "In de raad is in 2013 al besloten dat er geld voor vrijgemaakt zou worden, maar uiteindelijk is er nooit iets op die locatie gebeurd", zegt van Nispen.

Vlissingen betaalt niet mee

De gemeente Vlissingen laat in een schriftelijke reactie weten niet mee te betalen aan operationele kosten van een commercieel bedrijf. "De beloofde kade kan ook niet meer gerealiseerd worden, omdat de provincie Zeeland de subsidie ervoor heeft ingetrokken en het bedrijf aan de kade plannen heeft om te breiden", zegt wethouder John de Jonge.

Het is echt zonde. We hebben drie jaar gelobbyd om een luxe nieuw schip naar hier te halen." Marijn van Nispen - directeur Zeeland Cruise Port

Drie jaar lobbyen voor niks

Omdat de gemeente Vlissingen geen helpende hand toesteekt, gaat Zeeland Cruise Port de rederijen vragen dit seizoen de haven van Vlissingen over te slaan. "Dat is echt zonde, want het pas gebouwde luxe schip de Seabourn staat op de rol. Daar hebben we drie jaar voor gelobbyd om hem naar hier te halen."