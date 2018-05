Deel dit artikel:











Middelburgse garagebox half jaar dicht wegens vondst harddrugs

Een garagebox aan de Johan Lesagestraat in Middelburg is op last van de gemeente een half jaar gesloten wegens de vondst van harddrugs. In de garagebox werd op 6 februari 132 gram cocaïne aangetroffen alsook 169 amfetaminepillen.

(foto: Wijkagent Middelburg ) Dat de garagebox voor zes maanden dicht moet, heeft te maken met het strengere handhavingsbeleid van Zeeuwse burgemeesters als het om drugsvondsten gaat. Bij het aantreffen van een grote hoeveelheid drugs moet een pand meteen dicht. Begin deze maand sloot de gemeente Middelburg nog een loods aan de Arnesteinweg in verband met de vondst van een hennepkwekerij. In de opslag werden meer dan 370 planten aangetroffen. Die loods is gesloten voor een periode van drie maanden, omdat het softdrugs betrof en geen harddrugs. Lees ook: Loods in Middelburg drie maanden dicht na drugsvondst