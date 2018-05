Deel dit artikel:











Four Freedoms Awards uitgereikt in Middelburg

In Middelburg zijn vandaag de Four Freedoms Awards uitgereikt. Bij de uitreiking waren koning Willem Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix aanwezig in de Nieuwe Kerk in Middelburg. De Internationale Four Freedoms Award, de overkoepelende awards voor de vier vrijheden, is uitgereikt Christiana Figueres Olsen uit Costa Rica. Zij zette zich samen met haar collega's jaren in voor het bereiken van het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Zij krijgt de onderscheiding uit handen van vice-premiere Hugo de Jonge.

Cristiana Figueres krijgt Four Freedoms Award (foto: Omroep Zeeland) De Turkse journalist Erol Önderoglu kreeg de award voor Vrijheid van meningsuiting. De correspondent van Verslaggevers Zonder Grenzen schreef duizenden artikelen en columns over schendingen van persvrijheid en liet zich niet afschrikken door bedreigingen en opsluiting. Hij kreeg de award van documentairemaker en journalist Fidan Ekiz. Bisschop Paride Taban ontvangt de award voor vrijheid (foto: PAX) De award voor vrijheid van godsdienst ging naar bisschop Paride Taban uit Zuid-Soedan. Een bruggenbouwer die zich sinds de jaren '60 inzet voor vrede in Zuid-Soedan, stichter van het vredesdorp Kuron, waar verschillende etnische groepen vreedzaam samenleven. Hi kreeg de onderscheidng van de Britse auteur Karen Armstrong. De Belg Emmanuel de Merode was afwezig. De directeur van het Virungapark in Congo kreeg de medaille voor vrijwaring van gebrek. Hij bedankte iedereen via een videoboodschap. De Merode kreeg de award voor zijn samenwerking met de Virunga Alliance. Met hen probeert hij vrede en welvaart te bevorderen in Congo. Hij is de eerste Belg die een Four Freedoms Medal krijgt, van de ruim 200 laureaten in de loop van de geschiedenis. Urmila Chaudhary krijgt Four Freedoms Award (foto: Omroep Zeeland) De Nepalese Urmila Chaudhary zet zich in om een einde te maken aan kinderslavernij én komt ze op voor de rechten van meisjes. Chaudhary kreeg de award voor vrijwaring van vrees uit handen van cabaretier en zanger Herman van Veen. Lees ook: Alle Middelburgse laureaten sinds 1982

