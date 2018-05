'Deze man maakt mij blij, voor hem zal ik zeker mijn best doen'

Bastiaan de Waal uit Middelburg werkt in Zuid-Soedan (foto: Bastiaan de Waal)

"Als voor deze man een vlucht wordt aangevraagd, word ik blij", zegt Bastiaan de Waal. "Deze bisschop is het die juist de afgelegen gebieden bezoekt waar het geweld is. Het is een wijze man die, juist vanwege zijn respect voor verschillende godsdiensten en culturen, banden kan smeden en verzoening kan bewerkstelligen tussen strijdende partijen." Volgens De Waal is de houding van bisschop Paride Taban precies wat Zuid-Soedan nodig heeft.

Sinds juli 2012 zijn Bastiaan en zijn vrouw Corina werkzaam in Zuid-Soedan. Bastiaan is Programma Manager bij de Mission Aviation Fellowship (MAF). Dat is een christelijke organisatie die er met kleine vliegtuigen voor zorgt dat mensen in arme, afgelegen gebieden bereikbaar worden voor hulp en evangelisatie. Corina geeft in Zuid-Soedan workshops over verzoening aan door oorlog getraumatiseerde Zuid-Soedanezen.

Bisschop Paride Taban Zuid-Soedan (foto: Bastiaan de Waal)

Bisschop Paride Taban kreeg vandaag de onderscheiding voor de Vrijheid van Godsdienst, één van de Four Freedoms Awards die jaarlijks worden uitgereikt. Taban krijgt de onderscheiding voor zijn uitzonderlijke inzet voor vrede in het door oorlog geteisterde Zuid Soedan.

Volgens de Roosevelt Stichting die de prijzen uitreikt is Taban een belangrijk baken van hoop voor veel mensen in Zuid-Soedan. Er zijn niet veel mensen die met alle betrokkenen in het conflict contact hebben en ze tot verantwoording roepen zoals hij doet. Zowel met regeringsleiders als met aanvoerders van gewapende groepen praat hij over de weg naar vrede.

Bastiaan de Waal vliegt vaak met Paride Taban

