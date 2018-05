Sjarel de Kraker fietst 15.000 kilometer naar China

Alle spullen liggen op een kleed in de tuin De, nog lege, fietstassen liggen ernaast en de fiets staat klaar. Want hij vertrekt morgenochtend om 10.00 uur. "Mijn ouders zijn net zo zenuwachtig als ik, maar vinden het erg leuk dat ik het ga doen," vertelt Sjarel. Hij heeft op speciaal verzoek van zijn ouders een gps-tracker bij zich die tot op 10 meter nauwkeurig aangeeft waar dan ook ter wereld hij zich bevindt. "Dat is voor hen een geruststelling om te weten waar ik ben," zegt de 24-jarige.

Van Noordzee naar Chinese Zee

Eerder wandelde Sjarel langs de Nederlandse kust en fietste hij naar de bron van de Schelde in Frankrijk. Waarom nu China? "Je bent binnen twaalf uur vliegen in China, de wereld lijkt heel klein. Ik wil gewoon weten hoe groot de wereld echt is, daarom wil ik fietsen van de Noordzee naar de Chinese Zee. Maar ook het feit dat tegenwoordig voor een appel en een ei goederen verscheept worden vanuit China. We bestellen het op internet en binnen een paar weken verwachten we onze pennetjes van 70 cent per stuk in de brievenbus."

15.000 kilometer

Wie Sjarel de Kraker wil volgen tijdens zijn 15.000 kilometer lange solotocht, kan terecht op www.sjareldekraker.nl.