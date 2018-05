'FC Dordrecht was geen stap terug'

Bannani viel in bij FC Dordrecht in de memorabele tweede helft in het nacompetitieduel met Cambuur. Dordrecht had de eerste wedstrijd met 4-1 verloren en stond bij rust met 1-0 (dus 5-1 totaal) achter, maar met Bannani in de ploeg werd toch de volgende ronde nog gehaald.

Tegen Sparta werd Dordrecht uitgeschakeld, maar mocht Bannani in de tweede wedstrijd in de basis beginnen. "Dat zijn de wedstrijden waarin je jezelf kunt laten zien, dus het was mooi dat ik kon spelen", kijkt Bannani terug. "In het begin moest ik wennen bij FC Dordrecht. Er wordt toch anders gespeeld en getraind dan bij Jong PSV. Maar het was een leerzaam halfjaar."

Karim Bannani verruilde afgelopen winter Jong PSV voor FC Dordrecht (foto: Omroep Zeeland)

Ambities

Met deze ervaring in zijn rugzak kijkt Bannani ambitieus naar de toekomst. "Ik wil zover mogelijk komen als profvoetballer en de ervaring die ik bij FC Dordrecht op heb gedaan is goed voor mijn ontwikkeling. Daarom zag ik het ook zeker niet als stap terug." Bannani speelde in Zeeland voor Terneuzense Boys en de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ) en doorliep daarna de jeugdopleiding van PSV. Aanvankelijk was hij vleugelaanvaller, maar nu voelt hij zich echt een verdediger. "Het gaat steeds beter op die positie en ik ben er ook steeds meer aan gewend. Linksback is nu echt mijn positie."

Karim Bannani (geboren 26 juli 1998) komt uit Terneuzen en is de zoon van een Tunesische vader en een Nederlandse moeder. Hij voetbalde in de jeugd bij Terneuzense Boys en later bij de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ). In 2012 ging hij naar de jeugdopleiding van PSV, waar hij in de onder 17, onder 19 en bij Jong PSV speelde. In de winterstop werd Bannani verhuurd aan FC Dordrecht. Daar speelde hij in totaal in acht wedstrijden mee, waarvan vier in de nacompetitie.

De Nooijer kritisch op Bannani

Trainer Gérard de Nooijer kent Bannani nog uit zijn tijd bij de JVOZ en maakte zich sterk voor de komst van de verdediger naar FC Dordrecht. Toch is hij ook kritisch op de voetballer Bannani. "Aan de bal is hij goed, maar verdedigend en qua inzet moet Karim zich nog verbeteren. Hij moet elke training en elke wedstrijd alles geven en dat is moeilijk voor hem. Ik vind het lastig om te zeggen hoe ver hij kan komen, maar als hij die zaken verbetert heeft hij in ieder geval meer kans om verder te komen."

Waar Bannani volgend seizoen speelt is nog niet bekend. Hij wil graag bij FC Dordrecht blijven, maar de club lichtte de optie in de huurovereenkomst met PSV (nog) niet.