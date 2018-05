Deel dit artikel:











Deze kerkruitjes zijn te koop voor 10 euro per stuk

Het gaat niet goed met de ramen van de katholieke kerk in Tholen. De Onze Lieve Vrouw Hemelvaart op de markt in Tholen doet daarom 1.200 ruitjes in de verkoop.

Het is niet de bedoeling dat mensen de gekochte ruiten mee naar huis nemen, maar voor 10 euro per stuk worden ze wel officieel eigenaar van een ruitje. Op die manier wordt geld bij elkaar gesprokkeld voor de opknapbeurt waar de ramen aan toe zijn. Heel Tholen adopteert Rob Duijm van de Stichting Vrienden van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart heeft goede hoop dat de Thoolse gemeenschap bereid zal zijn om de kerk te sponsoren. Dat geld hoeft volgens hem niet alleen uit de katholieke gemeenschap te komen, omdat het gebouw beeldbepalend is voor heel Tholen. Voor de totale restauratie van de kerk is 110.000 euro nodig. Het grootste deel daarvan wordt gefinancierd door de kerk zelf en met rijkssubsidie.