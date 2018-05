Deze man kreeg de eerste Four Freedoms Award

Johannes Witteveen kreeg een Four Freedoms Award in 1982 (foto: Omroep Zeeland)

"Hij ligt hier nog thuis, maar het is niet iets wat je bij je draagt", vertelt Witteveen vanuit zijn huis in Wassenaar. Met zijn 96 jaren is hij de oudste nog levende winnaar van de award. Zijn loopbaan is indrukwekkend. Hij was in de jaren zestig en zeventig minister van Financiën. Daarna was hij voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds. Ook was hij voorman van de Nederlandse tak van de soefi-beweging.

Op de uitreiking in 1982 kijkt Witteveen met heel veel plezier terug. Hij kreeg een award voor zijn werk bij het IMF. In zijn jaar kregen ook prinses Juliana en oud-minister Max van der Stoel een prijs. Witteveen is bij bijna alle uitreikingen in Middelburg aanwezig geweest. "Dat ik de prijs kreeg was mooi, maar ik vond vooral de bijeenkomsten in latere jaren interessanter, omdat je dan allerlei boeiende mensen spreekt. Het is een prachtig initiatief."

Aan keuze geen gebrek

Er zijn zoveel mensen in de wereld van wie ik nog nooit had gehoord, maar die toch heel belangrijk werk deden om de leefwijze van mensen te verbeteren. Witteveen zocht zelf de latere winnaars uit. "Ik heb heel lang in die commissie gezeten. Iedereen in het comité kende wel mensen die hij wilde aanbevelen. Daarnaast werden ook brieven aan ons geschreven. Aan keuze was geen gebrek."

De beste herinnering heeft hij aan 1994. "Ik weet nog heel goed dat de Dalai Lama ooit de prijs kreeg. Die mocht ik zelf aan hem uitreiken en met hem heb ik een heel interessant gesprek gevoerd. Andere grote namen die door de jaren heen een award mee naar huis namen, zijn Angela Merkel, Nelson Mandela en Desmond Tutu.

Dit jaar zijn de namen van de laureaten onbekender. Volgens Witteveen zijn onbekende namen, geen probleem. "Soms zijn vrij onbekende mensen juist interessanter, want hun idealen kennen we niet. Die van Angela Merkel kennen we natuurlijk wel. Maar: er zijn natuurlijk wel bekende namen nodig, om de aandacht naar de uitreiking te trekken.

