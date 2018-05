Deel dit artikel:











Kapellenaren: klik hier voor gezelligheid

Ouderen in Kapelle die behoefte hebben aan gezelligheid, kunnen zich sinds vanmiddag aanmelden bij een speciale website. Via de zogenoemde 'gezelligheidsapp' kunnen mensen met dezelfde hobby's met elkaar in contact komen.

Een app die Kapellenaren gezelligheid brengt. (foto: Omroep Zeeland) Via de app kunnen mensen afspreken om samen koffie te drinken, spelletjes te spelen of een rondje te wandelen, maar nieuwe hobby's zijn volgens de initiatiefnemers zeker welkom. Een idee van scholieren De gezelligheidsapp is een idee van scholieren, die het samen met ouderen hebben ontwikkeld. Tanny Almekinders is een van de eerste gebruikers, die wel zin heeft in wat gezelligheid. "Het lijkt mij leuk om samen Mahjong te spelen. Daar zijn vier spelers voor nodig, dus het zou mooi zijn als ik die kan vinden." Via het nieuwe platform kunnen mensen een datum kiezen en een activiteit. Volgens Fenna Boeke van de GGD Zeeland zijn er nu zo'n vijftien gebruikers. "Maar het moeten er natuurlijk veel meer worden." Mensen die zich graag willen aanmelden, kunnen terecht bij zorgcentrum Cederhof. Een app die Kapellenaren gezelligheid brengt. (foto: Omroep Zeeland)