Lange file door lekke banden bij Westerscheldetunnel

Aan de Terneuzense kant van de Westerscheldetunnel staat sinds het einde van de middag een lange file. Vlak achter elkaar kregen vier auto's een lekke band. Ze reden allemaal over een ijzeren staaf die van een vrachtwagen was gevallen. Daarna heeft in de tunnelbuis richting Borsele nog een aanrijding plaatsgevonden.

File aan Terneuzense kant Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland) Om de auto's te bergen werd de tunnel enige tijd afgesloten. Dat had een lange file tot gevolg. De wachttijd liep op tot meer dan anderhalf uur. Rond 18.40 uur toen werd door de tunnel werd gereden vond een aanrijding plaats. De oostbuis werd daarop nogmaals afgesloten. De NV Westerscheldetunnel verwacht dat rond 19.10 uur de tunnelbuis weer opengaat.