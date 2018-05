Communicatiefout over lek Doel kwam door 'administratieve vergissing'

Kerncentrale Doel (foto: Omroep Zeeland)

Dat de kernreactor Doel 1 onverwacht was stilgelegd is door de Belgische atoomwaakhond niet aan de Nederlandse collega's gemeld. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) in Nederland heeft dat via de media te horen gekregen en niet van het Belgische Federaal Agentschap Nucleaire Controle (FANC). Dat gaat in tegen de afspraken. Volgend de staatssecretaris heeft de ANVS zelf om die informatie moeten vragen bij de Belgische collega's.

Vragen vanuit de media

Het lek was op 23 april ontstaan, maar de staatssecretaris werd pas op 28 april geïnformeerd, naar aanleiding van vragen vanuit de media. Pas op 2 mei kreeg ze de melding dat het FANC het incident inschaalde op als INES-0, wat inhoudt dat het incident geen impact heeft op de veiligheid van het personeel en de omgeving van het kerncentrale.

Interieur kerncentrale Doel (foto: ENGIE Electrabel)

Op dat moment was er al veel maatschappelijke onrust ontstaan, onder meer in Zeeland. Zo gingen er verhalen de ronde dat er radioactief koelwater was ontsnapt naar de Westerschelde. Desondanks vindt de staatssecretaris dat de communicatie over de gevolgen voor de omgeving vanaf het begin af aan duidelijk was.

Niet tevreden

"Vanaf 23 april 2018 is juist en consequent door alle betrokkenen meegedeeld dat er geen gevolgen waren voor de veiligheid. Dat is goed gegaan", schrijft de staatssecretaris. Toch is ze niet tevreden over de volledigheid van de verstrekte informatie. "Waar ik niet tevreden over ben is dat de ANVS niet meteen is geïnformeerd. Ook constateer ik dat uit de eerste publiekscommunicatie vanuit ENGIE onvoldoende duidelijk was wat de aard en locatie van de gebeurtenis was."

Kerncentrale Doel vanuit de polders van Hulst (foto: Otto Vosveld / Flickr)

Daarmee komt de schuld voor de slechte communicatie volledig bij het FANC en ENGIE te liggen. Eerder beklaagde de voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zich al over de slechte communicatie, maar hij hield toen nog een slag om de arm, omdat niet duidelijk was waar in de keten de fout lag. Naar nu blijkt lag die fout dus volledig aan de Belgische zijde van de grens.

