Samen zingen van Gods liefde in Vlissingen

Het programma bestaat uit een mix van klassiekers, kinderliedjes en eigentijdse nummers. "Iedereen is welkom, van jong tot oud. In de keuzes van muziek proberen we daar ook rekening mee te houden dat iedereen daarvan kan genieten", vertelt Albert-Jan Schol, eindredacteur van 'Nederland Zingt'.

Koud

Het thema van de middag was 'Wij leven van de wind'. "Dat is wel heel letterlijk uitgekomen, want het waaide behoorlijk hard, maar verder hebben we een hele mooie middag gehad", lacht Schol.

In het publiek zit Wijnie van Garderen uit Aagtekerke met twee dekens om haar heen geslagen. "Het is erg koud, maar wel prachtige muziek." zegt ze, "Toch had ik liever wat meer Johannes de Heer liederen willen horen. Dat zijn psalmen en gezangen".

's Avonds ging het programma door in de Sint Jacobskerk. De opnames daarvan zijn zaterdag 26 mei te zien op NPO 2.