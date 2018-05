Mariniers op missie in Tweede Kamer

Mariniers oefenen op het Vlissingse strand in 2013. (foto: Foto Evert-Jan Daniels/ANP)

Hoogst aanwezige militair is de plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten generaal-majoor der mariniers Van Sprang. Verder spreekt ook de Commandant Korps Mariniers Mac Mootry. Hij leidt de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn en liet al eerder in een militair vakblad weten niets in de verhuizing naar Vlissingen te zien.

Ongebruikelijk

Bij Defensie leidde deze ongebruikelijke stap van de commandant intern tot de nodige kritiek. Er komen ook een korporaal en een marinier met een lagere rang aan het woord.

Aanleiding voor het gesprek is de aanhoudende kritiek die de mariniers hebben op de verhuizing naar Zeeland. Zij zouden hun sociale netwerk in het midden van het land kwijtraken en hun partners willen hun carrières niet opgeven. De laatste maanden laten de mariniers steeds meer van zich horen.

Ruimtegebrek

Van een aantal Kamerleden is al bekend dat zij de mariniers in hun klachten steunen. GroenLinks en de PVV stelden kritische vragen over de nieuwe marinierskazerne. In een brief liet de staatssecretaris van Defensie weten dat de marinierskazerne niet in Doorn kan blijven vanwege ruimtegebrek. Bovendien wil de gemeente Utrechtse Heuvelrug woningen bouwen als het kazerneterrein vrijkomt.

Door Zeeuwse bestuurders wordt de vergadering nauwgezet gevolgd. Een aantal Vlissingse wethouders en burgemeester Van den Tillaar en provinciebestuurder Carla Schönknecht zijn in Den Haag om het gesprek te volgen.