Zeeland wordt wakker: mariniers in de Tweede Kamer, administratieve vergissing en gezelligheid

Mariniers op het Vlissingse strand tijdens een oefening in 2013. (foto: Evert-Jan Daniels/ANP)

Mariniers in Den Haag

Een delegatie mariniers probeert vandaag in Den Haag de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen een slecht idee is. In de Vaste Kamercommissie van Defensie komen vier mariniers aan het woord.

De kerncentrale in Doel (foto: Wikipedia: Emmelie2394)

Foutje Doel

De Belgische autoriteiten hebben het lek in de kerncentrale van Doel niet aan Nederland gemeld door 'een administratieve vergissing'. Dat antwoordt staatssecretaris Van Veldhoven (D66) op Kamervragen van de Partij voor de Dieren.

Een app die Kapellenaren gezelligheid brengt. (foto: Omroep Zeeland)

Gezelligheid voor ouderen

Via een nieuwe website worden oudere Kapellenaren met elkaar in contact gebracht voor wat meer gezelligheid in hun leven. Die gezelligheidsapp is bedacht door scholieren.

Bewolking boven de kerk van 's Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner-Hoog)

Weer

Het is een vrij koele donderdag met vanmiddag maximaal 13 tot 14 graden op de Zeeuwse thermometers. Wel blijft het droog en laat de zon zich geregeld zien. De noordelijke tot noordwestelijke wind is stevig: boven land 4 Beaufort en aan zee maximaal 6 Beaufort. Vanavond en vannacht blijft het een afwisseling van wolken en opklaringen.