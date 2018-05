Mariniers in Tweede Kamer: kern van ons probleem is Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Een delegatie van het Korps Mariniers heeft vanmorgen de Tweede Kamer ervan proberen te overtuigen dat hun kazerne niet van Doorn naar Vlissingen moet verhuizen. Vier mariniers voeren het woord bij de Vaste Kamercommissie voor Defensie.

Verslaggevers Ferdinand Koppejan en Marcel Decraene volgden het gesprek in Den Haag. Bekijk hieronder hun verslag in tweets.

Hoogst aanwezige militair was de plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten generaal-majoor der mariniers Van Sprang. Verder sprak ook de Commandant Korps Mariniers Mac Mootry.

Mac Mootry leidt de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Hij liet weten: "De uitstroom van mariniers is in vijf jaar niet zo hoog geweest. Er zijn vertrokken mariniers die zeggen: als verhuizing naar Vlissingen niet doorgaat, dan kom ik terug."

Kritiek op verhuizing

Aanleiding voor het gesprek was de aanhoudende kritiek die de mariniers hebben op de verhuizing naar Zeeland. Zij zouden hun sociale netwerk in het midden van het land kwijtraken en hun partners willen hun carrières niet opgeven. De laatste maanden laten de mariniers steeds meer van zich horen.

