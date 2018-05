Deel dit artikel:











Bedrijfsongeval met chemische middelen in Vlissingen

Bij een bedrijf in Vlissingen is vanochtend een incident met chemische middelen gebeurd. Een medewerker is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de veiligheidsregio Zeeland was de situatie bij het bedrijf aan de Eerste Binnenhavenweg al snel onder controle.

Brandweer en ambulance bij het incident. (foto: Omroep Zeeland) De eerste melding kwam rond 7.45 uur binnen. Twee blusvoertuigen en een ambulance rukten uit. Bij het ongeval was één medewerker betrokken, deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Om 8.18 uur meldde de veiligheidsregio dat er geen chemische stoffen meer in het pand zijn.