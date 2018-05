Deel dit artikel:











Tolhoek zakt in klassement na tijdrit Californië

Wielrenner Antwan Tolhoek uit Yerseke is na de tijdrit in de Ronde van Californië gezakt naar de dertiende plaats in het algemeen klassement. De renner van Team LottoNL-Jumbo blijft wel de beste Nederlander.

Antwan Tolhoek (foto: Team LottoNL-Jumbo) Tejay van Garderen was woensdag de beste in de tijdrit over 35 kilometer tussen San Jose en Morgan Hill. De renner van BMC Racing Team won met een voorsprong van 0.07' op ploeggenoot Patrick Bevin. Tolhoek eindigde als 64e op 3.48'. Daardoor zakt Tolhoek in het algemeen klassement van de vierde naar de dertiende plaats. Van Garderen is na zijn zege ook de nieuwe klassementsleider. Tolhoek heeft een achterstand van 3.28' op de Amerikaan. Er staan nog drie ritten (één bergrit) op het programma van de Ronde van Californië (World Tour). Tolhoek staat hoog in het klassement omdat hij maandag vierde werd in de rit naar Gilbratar Road. Lees ook: Tolhoek vierde in bergrit Californië