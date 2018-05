Middelburgs echtpaar ontkent kaalplukken van vermogende buurman. 'Het was een schenking'

Verslaggever Niels Schuurbiers is in de rechtbank en doet live verslag op Twitter:

Buren van de 85-jarige man seinden in september 2015 de politie in. Ze maakten zich grote zorgen over buurman Ko. Agenten troffen hem uiterst onverzorgd aan in een sterk vervuilde woning.

'Mantelzorgers'

De man bleek regelmatig te worden bezocht door twee mantelzorgers, twee andere buren van Ko. Deze man (42) en vrouw (41) bezochten de man anderhalf jaar lang en hadden toegang tot zijn financiën. Zo wisten ze het geld te verduisteren. Het echtpaar werd in het najaar van 2015 opgepakt.

Nu, ruim twee jaar later dient de rechtszaak bij de rechtbank in Middelburg. Het onderzoek naar financiële transacties nam veel tijd in beslag. Het stel wordt verdacht van vier zaken: oplichting, mishandeling, het vervalsen van documenten en diefstal.

Na het ingrijpen door de bezorgde buren werd Ko in het najaar van 2015 opgenomen in een instelling. Daar werd hij goed verzorgd en kwam hij acht kilo aan. Helaas heeft Ko niet erg lang kunnen genieten van de goede zorg. In maart 2016, een half jaar na zijn opname, is hij overleden.

