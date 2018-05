Ook OM in hoger beroep bij kasteelmoord

Verdachte kasteelmoord uit IJzendijke (foto: Omroep Zeeland)

De opdrachtgever, André G., kreeg 27 jaar celstraf opgelegd. G. en De C. lieten beiden al eerder weten in hoger beroep te gaan tegen de straf. Nu gaat ook het OM, dat 30 jaar cel tegen G. en 28 jaar tegen De C. had geëist, in hoger beroep.

Vier verdachten in de kasteelmoord

De kasteelmoord houdt de gemoederen in België al jaren bezig. De West-Vlaamse Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Zijn vrouw trof bij thuiskomst een grote plas bloed in de hal en kogelhulzen aan. Er liep ook een bloedspoor naar de oprit, maar van haar man was geen spoor. Het duurde uiteindelijk meer dan twee weken voordat het lichaam in de buurt van het kasteel werd gevonden in een bos.

Hoofdverdachte in de zaak is André G. (67), de schoonvader van Saelens. Volgens G. misbruikte Saelens zijn eigen kinderen. G. heeft bekend zijn kennis Pierre S. (67) opdracht te hebben gegeven zijn schoonzoon om te brengen. Die schakelde op zijn beurt Evert de C. uit IJzendijke in.

De C. zou als moordmakelaar hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. De daadwerkelijke moordenaar, de Eindhovense Ronald van B., overleed vier maanden na de moord aan de gevolgen van alvleeskanker. De vierde verdachte, Franciscus 'Roy'L. (41) uit Tilburg zou zijn oom Ronald van B. geholpen hebben met de moord.