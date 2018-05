Generaal ziet nog volop kansen voor Vlissingen

Frank van Sprang (foto: Omroep Zeeland)

Zo is een van zijn eisen moderne schietbaan. Ook moet Defensie zorgen voor betere regelingen voor mariniers die moeten verhuizen of heen en weer moeten gaan rijden. Maar de andere mariniers die bij het gesprek aanwezig waren lieten een heel ander geluid horen.

Commandant ronduit negatief

Brigade-generaal Jeff Mac Mootry is ronduit negatief over de verhuizing naar Vlissingen. Hij zegt dat zoveel mariniers dreigen met vertrek dat onderdelen van het korps worden gehalveerd. Ook zegt hij dat bij een verhuizing naar Vlissingen zoveel ervaren mensen het korps verlaten, dat missies in het buitenland gevaarlijk worden.

Mac Mootry (foto: Omroep Zeeland)

Mac Mootry schreef eerder in een column al de nieuwe kazerne in Vlissingen niet te zien zitten. Dat zorgde met name in Zeeland voor veel negatieve reacties. En dat heeft de brigade-generaal geraakt, omdat hij nauwe banden heeft met Zeeland: "Ik kom er van kinds af aan. Mijn oma ligt begraven in Middelburg. Er woont nog steeds familie en heel veel schoonfamilie. Ik kom er regelmatig en ik kom er met plezier. Dus ieder kwaad woord over Zeeland trek ik mij ook aan."

Maar vanuit professioneel oogpunt heeft hij zorgen over de verhuizing naar Vlissingen: "Het besluit staat, dus ik hou er gewoon rekening mee dat de verhuizing doorgaat. Maar vandaag heb ik hier in de Tweede Kamer mijn zorgen daarover willen uiten."

Begrip bij Kamerleden

De meeste Kamerleden toonden begrip voor de bezwaren van de mariniers. Maar er waren ook kritische vragen gesteld aan de mariniers. Zo wilden SGP en PVV weten onder welke voorwaarden de verhuizing naar Vlissingen wel een optie is voor de mariniers.

