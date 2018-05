Routes Ride for the Roses in Zeeuws-Vlaanderen aangepast

Het sluizencomplex in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om de routes van 80 en 120 kilometer. De beide routes moesten de deelnemers via het sluizencomplex in de richting van West-Zeeuws-Vlaanderen brengen. In de nieuwe routes worden de fietsers direct na de start in Terneuzen over de brug in Sluiskil geleid, waarna zo snel mogelijk de oorspronkelijke routes worden opgezocht.

Afsluiten sluizencomplex gecompliceerd

Met overheden heeft de organisatie in Zeeuws-Vlaanderen nog wel gekeken om het sluizencomplex tijdelijk af te sluiten of te kiezen voor een geneutraliseerd vertrek over de rijbanen, maar dat was té lastige opgave. Ook het afsluiten van de af- en opritten van de Weterscheldetunnel bleek geen haalbare kaart.

De Ride for the Roses in Zeeuws-Vlaanderen wordt gehouden op zondag 10 juni.