Lawaaioptocht tegen sluiting asielzoekerscentrum

De Pit vindt het niet goed dat de kinderen die in het asielcentrum wonen straks voor de zoveelste keer moeten verhuizen en van school en omgeving veranderen. "Volgens mijn informatie zitten er 131 kinderen in het azc Goes", vertelt Ronny Menheere van De Pit. "Deze kinderen wonen al acht jaar in Nederland en hebben vaak al zes of zeven centrums gezien. Je bouwt vriendjes op, school en sportclubs en iedere keer word je daar vanaf getrokken."

Menheere: 'We hopen op pannendeksels en fluitjes en alles wat lawaai maakt'

De Pit heeft de krachten gebundeld met verschillende instanties die bij het azc betrokken zijn, zoals kerken, scholen en de Soroptimistenclub De Bevelanden, die eerder al protest aantekenden. Volgende week donderdag maken ze lawaai in de Goese straten. Bij het stadskantoor zal de organisatie een getekende petitie aanbieden.

Pardon voor de kinderen

Menheere weet dat de gemeente geen invloed heeft op het sluiten van het azc, dat ligt bij het COA. "Waar de gemeente wel wat mee zou kunnen doen", legt Menheere uit, "om er harder voor te zijn om kinderen een kinderpardon te geven."

