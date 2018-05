Negatieve reacties uit Zeeland zitten marinier dwars

Frank Jonk (foto: Omroep Zeeland)

Marinier Jonk gaf vanmorgen een toelichting op zijn bezwaren aan de vaste kamercommissie voor Defensie. Hij was blij dat hij zijn verhaal kon doen. "Kamerleden stelden goeie vragen en ik hoop dat we vanuit ons perspectief de juiste indruk hebben gegeven."

Andere kant van het land

De verhuizing naar Vlissingen is het gesprek onder mariniers in de kazerne van Doorn. "Er is al sinds 2012 geen enkele marinier die naar Vlissingen wil. Op een paar Zeeuwse mariniers na," zegt Jonk. "Als we terugkomen van oefeningen in het buitenland, willen we dichtbij onze vrienden en familie zijn en niet nog eens aan het werk moeten aan de andere kant van het land."

De negatieve reacties uit Zeeland op de protesten van de mariniers zitten hem dwars: "Het is heel vervelend voor Zeeland, maar dit gaat om onze privélevens. Als ik de reacties van een aantal Zeeuwen op internet lees, dan krijg ik daar geen warme gevoelens van. Als wij niet op een normale manier onze zorgen mogen uiten... u moet zelf die reacties maar eens lezen, dan weet u wat ik bedoel."

Overigens zou het voor marinier Frank Jonk geen verschil maken als Zeeland de mariniers met open armen zou ontvangen: "Dat zou voor mij geen verschil maken. Vlissingen is te ver voor mij. Ja, als mijn familie en vrienden zouden meegaan, dan zou ik ook gaan. Maar dat is niet de praktijk."

Het leeft heel erg

Volgens korporaal Prigioniero is de verhuizing het gesprek van de dag bij de mariniers. Prigioniero komt uit Roermond en slaapt vaak op de kazerne. De korporaal stelt dat de centrale plek in Nederland erg belangrijk is voor dit korps.

