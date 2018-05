Goes staat er financieel goed voor

Stadskantoor Goes (foto: OZ)

Het positieve saldo is vooral te danken aan hogere inkomsten door erfpacht dan was begroot en aan het feit dat enkele investeringen werden uitgesteld. De 1,2 miljoen, 'de plus', wordt gestort in de algemene reserve.

Goes meldt blij te zijn met de stabiele positie na een aantal door de crisis moeilijke jaren. De gemeente heeft er vertrouwen in dat Goes ook komende jaren financieel gezond blijft en dat er weer ruimte zal zijn om te investeren.