Vier wietkwekerijen opgerold in Zeeland

(foto: Omroep Zeeland)

In Sas van Gent werden twee kwekerijen gevonden, aan de Tramstraat waar de bewoner is aangehouden en aan de Bailleulstraat. In Tholen bleek een wietkwekerij gevestigd aan de Schelde Rijnweg en in Scherpenisse aan het Anna van Burenplein. In alle gevallen werd de stroom illegaal afgetapt.

Hoog op de agenda

De politie meldt dat de speciale actiedagen zijn gehouden omdat de aanpak van hennepteelt en -handel hoog op de politieagenda staat. Volgens de politie worden enorme winsten met de illegale teelt van hennep gemaakt. "Daarbij worden geweld, afpersing, corruptie en zelfs liquidaties niet geschuwd."