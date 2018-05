Brigade-generaal: verhuizing naar Vlissingen zorgt voor veiligheidsprobleem

"De ervaring van goede mariniers is in minstens twaalf jaar opgebouwd", zegt hij. "Het is het verschil tussen wel of niet in een hinderlaag van de Taliban lopen."

Vanuit professioneel oogpunt heeft Mac Mootry zorgen over de verhuizing naar Vlissingen: "Het besluit staat, dus ik hou er gewoon rekening mee dat de verhuizing doorgaat. Maar vandaag heb ik hier in de Tweede Kamer mijn zorgen daarover willen uiten."

Operationele voordelen van Doorn

Hij noemde vanmorgen in Den Haag ook de operationele voordelen van het blijven in Doorn. Op twee minuten afstand van de kazerne zijn oefenterreinen, waar ook met zwaar materieel gereden mag worden. En het onderdeel van de landmacht waar de mariniers mee samenwerken zit dichter in de buurt.

Mac Mootry en enkele collega's van het Korps Mariniers waren vanmorgen uitgenodigd door de Tweede Kamer om hun bezwaren tegen de voorgenomen verhuizing toe te lichten.

