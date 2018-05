In het voedselbos van Emiel is bijna alles eetbaar

Emiel en zijn vrouw hadden al langer het idee om een voedselbos aan te leggen op hun erf. Ze boeren al jaren biologisch, maar dat vond het echtpaar niet genoeg. Met het voedselbos gaan ze een stapje verder. Emiel: "Eigenlijk is het heel simpel. Je moet alles één keer planten en de natuur doet verder haar werk." In het 1,5 hectare grote bos, staan 150 verschillende soorten planten, bomen en struiken. Emiel is vooral fan van de kiwiplant: "die kruipt zo mooi naar boven."

Voedselbossen schieten als paddenstoelen uit de grond

Plantenmaniak - zoals hij zichzelf noemt - Jos Willemsen legt het bos samen met het echtpaar aan. Hij heeft al op meerdere plekken in het land, en in onze provincie, een voedselbos gemaakt. "Het is echt een opkomende trend in de biologische landbouw."

Het voedselbos van Emiel opent eind mei (foto: Omroep Zeeland)

Hij heeft speciale heuvels gemaakt, die afgedekt zijn met gedroogd gras, waar de planten kunnen groeien. "Zo maken de planten hun eigen ecosysteem. De insecten die onder het gras kruipen zorgen voor nieuwe mineralen die de planten weer als voeding uit de grond halen."

Gezonde grond, gezonde planten, gezonde mensen. Dat is in het kort het verhaal." Emiel van de Vijver, eigenaar Voedselbos Graauw

Emiel is er heilig van overtuigd dat hij hiermee de opwarming van de aarde tegengaat. "Op dit moment bewerken we onze grond zodanig veel, dat daar heel veel CO2 bij vrijkomt. Dat is bij een voedselbos niet het geval omdat we werken met meerjarige planten. Dat betekent gezonde grond, gezonde planten en vervolgens gezonde mensen. Dat is in het kort het verhaal." Hij vindt het leuk om te kijken hoever hij hier in kan gaan. "Dat is iets wat in mij zit. Dat laat ik gewoon niet los."

Kookworkshops

Het zelf gekweekte voedsel gebruikt Emiel voor de kookworkshops die hij op zijn erf geeft. Een deel ervan verkoopt hij ook in zijn biologische winkel. Voor het project ontving de boer Europese subsidie. De gemeente Hulst en de Provincie Zeeland betaalden ook mee. Het voedselbos wordt op 24 mei officieel geopend.