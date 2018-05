Daar sta je dan; middenin de tunnel, met een lekke band...

Een vrachtwagen verloor eind van de middag een metalen balk. De auto's die daarachter reden, liepen lekke banden op. Huijbreghs: "Je voelt meteen dat je een lekke band hebt, maar ik kon niet zomaar op mijn rem gaan staan, want er reed verkeer achter mij en links van me. Dan ga je zweten en tegen jezelf praten. Shit, shit, shit, shit, zei ik. Je kijkt van: wat kan ik doen, want je kan in die tunnel geen kant uit, er is geen vluchtstrook."

Alexandra Huijbreghs kreeg een lekke band in de tunnel (foto: Omroep Zeeland)

Als de auto onbestuurbaar wordt, zet Huijbreghs 'm toch stil. Inmiddels rijdt er achter haar geen verkeer meer. Die auto's, ook met lekke banden, waren al gestopt. Bij een noodtelefoon in de tunnel belt Huijbreghs naar de centrale. Ze krijgt te horen dat de tunnelbuis wordt afgesloten en dat ze op de verhoging langs de weg moet gaan staan. "Dat langsrazende verkeer is doodeng. Het was niet aangenaam om daar te staan."

Huijbreghs Saab wordt weggesleept, terug naar Terneuzen. Daar staat haar auto nog steeds. Maar bang om 'm te halen en dus wéér door de tunnel te moeten is ze niet. "Volgens mij heb ik mijn tunnelfobie nu wel overwonnen!"

File voor de Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

De lange file die door de ongelukken is ontstaan heeft ook nog tot vragen geleid in Provinciale Staten. De PvdA-fractie wil weten of bij zulke lange files de tunnel tolvrij gemaakt kan worden, om zo de doorstroming te bevorderen.

