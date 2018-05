Extra raadsvergadering in Veere over integriteit

Melse legde eerder deze week zijn functie neer. Aanleiding is de uitkomst van een onderzoek naar zijn integriteit. De wethouder van SGP/ChristenUnie werd beschuldigd van belangenverstrengeling.

Melse heeft appartementen gekocht in het nieuwe Duinhotel Tien Torens in Zoutelande dat in maart werd geopend.

Wethouder Jaap Melse van Veere verwijdert symbolisch de gasmeter uit het gemeentekantoor in Domburg. (foto: Omroep Zeeland)

Er is onderzoek gedaan naar het handelen van Melse bij de aanschaf van dat appartement. Maar ook naar de verbouwing van een schuur op het erf van Melse en zijn aandeelhouderschap bij Melse Maljaars BV.

Uit dat onderzoek komt naar voren dat Melse niet heeft gehandeld zoals een goed wethouder betaamt. Daarop besloot Melse zijn functie neer te leggen.

Verder bleek uit het onderzoek dat de raad zelf ook steken heeft laten vallen in de controle.

De raad wil daarom zo snel mogelijk praten over het onderzoek en het rapport en trekt daar een avond voor uit. Alle andere punten van de raadsagenda worden besproken op 7 juni.

Nog geen coalitie

In Veere is nog geen coalitie. De partijen laten weten eerst de discussie in de raad te willen afwachten voordat er een coalitieprogramma wordt gepresenteerd. In de gemeente zijn SGP/CU en PvdA de grootste partijen met ieder vijf zetels.

Lees ook: